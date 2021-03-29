Школьники ремонтировали дорогу в Белых Берегах (ВИДЕО)

Дети попытались привлечь внимание чиновникам к состоянию поселковых дорог.

В Белых Берегах сняли на видео группу детей, своими силами ремонтирующих дорогу.

Запись о публикована в группе поселка в соцсети. На ней видно, что дети ведрами и мешками несут битый кирпич и одну за другой засыпают им ямы, образовавшиеся после зимы.

«Почему дети? Потому что они наши, они начинают думать, как мы. Потому что они хотят помогать поселку», – поясняет автор видео.

В комментариях интернет-пользователи спорят о качестве «ремонта» и о том, насколько законно привлекать детей к тяжелому труду.

«Все это, конечно, хорошо. Огромное вам спасибо, но возникает постоянно вопрос: где многомиллионные отчисления на ремонт дорог и что это за нанотехнологии, после применения которых необходим очередной ремонт тех же дорог?» – недоумевают жители Белых Берегов.