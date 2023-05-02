Школьники в Клетне посадили яблоневый сад памяти

Ученики школы в Клетне посадили яблоневый сад памяти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ученики с родителями и учителя Клетнянской школы № 1 имени генерал-майора авиации Г. П. Политыкина поучаствовали в акции «Сад памяти». На территории школы они высадили сто яблонь.

До начала мероприятий дети на праздничной линейке рассказали о своих прадедах. Сад они заложили в память о своих героях Великой Отечественной войны.