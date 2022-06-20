Школу №2 в Стародубе капитально отремонтируют к 1 сентября

Контракт получила московская организация.

В Стародубе в школе №2 масштабный капитальный ремонт подрядчик планирует завершить к началу нового учебного года. Работами занимается московская организация «Ремстрой-40».

В школе уже закончился демонтаж старого оборудования. Специалисты начали делать инженерные коммуникации. Обновят рабочие также фундамент, цоколь и отмостку здания. Реставрация коснётся кровли, потолков, межэтажных перекрытий и полы. Также отремонтируют лестницы и крыльцо.

Внутри здания приведут в порядок коридоры, классы, хозяйственные помещения. Кроме того, поставят новые окна и двери.

На ремонт потратят 74 млн 951,1 тысяч рублей. Завершить работы планируют к 1 сентября.