Штормовой ветер и дождь не покинут Брянскую область в субботу

В некоторых районах прогремит гроза.

В субботу, 28 мая в Брянской области будет облачно с прояснениями и пройдёт дождь. В некоторых района прогремит гроза. Ветер будет дуть с порывами 15–18 м/с.

Температура ночью опустится до +6ºC. Днём воздух прогреется до +19ºC.

Гроза и сильный ветер могут стать причиной обрывов проводов, обрушения уличных конструкций, повреждения кровли и падения деревьев. Об этом предупредили в региональном МЧС.