Синоптики пообещали брянцам на сегодня мокрый снег и гололед

Брянских водителей ждет почти полный джентльменский набор погодных неприятностей.

Наставшая оттепель не принесла большой радости брянским водителям и пешеходам. Мало того, что ливневая канализация оказалась неспособна предотвратить потопы на проезжей части улиц областного центра, так как ливнеприемные колодцы завалены снегом, а решетки забиты льдом, метеоусловия в городе и регионе тоже «нелетные».

На среду, 27 января, синоптики пообещали облачность, туман, гололед, а возможно — и мокрый снег.

Днем воздух в Брянске прогреется до четырех градусов выше нуля. Ночью похолодает до +2.