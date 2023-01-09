Сирота из Суражского района получила квартиру

В новом году сирота из Суражского района получила долгожданную квартиру. Об этом событии рассказали в департаменте семьи, социальной и демографической политики.

В преддверии Рождества в администрации Суражского района прошло торжественное событие. Глава администрации Владимир Риваненко вручил ключи от квартиры девушке-сироте Рите Михеенко. Она давно и с нетерпением ждала этого дня. Теперь её ждут лишь приятные хлопоты по обустройству собственного дома, отметили в ведомстве.