Скончалась учитель биологии Брянского лицея № 1 Юлия Филичева

Коллектив лицея выразил глубокие соболезнования родным.

Ушла из жизни учитель биологии Брянского городского лицея № 1 имени Пушкина, заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Юлия Филичева.

«Педагог-новатор, педагог-мыслитель, педагог-художник широких и крупных мазков, Юлия Вячеславовна воспитала целую плеяду прекрасных врачей, учителей, дипломатов, управленцев и специалистов самых различных областей. Ее авторитет в среде учительства был безграничен, ее имя широко известно ведущим учителям России как лидера олимпиадного движения школьников. Личность Юлии Вячеславовны многогранна. Ее такт, порядочность, широкий кругозор, эрудиция, мастерство художественного слова, чувство поддержки всегда характеризовали ее как надежного товарища, человека и учителя с большой буквы. Общение и дружба с Юлией Вячеславовной для каждого из нас были настоящим подарком судьбы», –отметили в лицее.

Коллектив лицея выразил искренние соболезнования родным и близким Юлии Филичевой, ее ученикам и их родителям.

«Дорогая Юлия Вячеславовна! Вы всегда будете с нами. Светлая память о вас навсегда останется в наших сердцах!» – также говорится в соболезновании.