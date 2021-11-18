Скончались ветераны прокуратуры Валентина Медведева и Валерий Лейкин

Они ушли из жизни 16 ноября.

16 ноября ушли из жизни ветераны органов прокуратуры Брянской области старший советник юстиции Валерий Лейкин и младший советник юстиции Валентина Медведева.

Валентина Медведева родилась 21 июня1945 в Стародубском районе. Службу в органах прокуратуры начала в 1982 году с должности помощника прокурора Брянского района, затем занимала должности старшего помощника прокурора Брянского района, помощника и старшего помощника прокурора Бежицкого района г. Брянска. Уволена из органов прокуратуры в 2003 году в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Валерий Лейкин родился 5 марта 1930 года в Гомельской области. Службу в органах прокуратуры Брянской области начал в 1952 году с должности стажера следователя прокуратуры Рогнединского района. В последующем занимал должности начальника следственного отдела облпрокуратуры, старшего помощника прокурора области по делам несовершеннолетних, старшего помощника прокурора области по надзору за исполнением законов в исправительно-трудовых учреждениях.

Более 47 лет жизни Валерий Максимович посвятил службе в органах прокуратуры. Его деятельность отмечена присвоением почетных званий «Заслуженный юрист Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

В Прокуратуре Брянской области выразили глубокие соболезнования родным и близким Валерия Лейкина и Валентины Медведевой.