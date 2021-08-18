В Брянске скончался почетный профессор БГУ Николай Дмитренко

На его счету множество научных работ и исследований. Под его руководством преподаватели защитили десятки кандидатских диссертаций.

16 августа ушел из жизни доктор философских наук, профессор кафедры философии, истории и политологии, почетный профессор БГУ, прошедший Великую Отечественную войну и удостоенный рядом боевых наград, Николай Моисеевич Дмитренко.

В Гагарине поздно вечером загорелась иномарка 16 августа поздним вечером на улице Петра Алексеева в Гагарине горела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жильцы многоэтажки на Петра Алексеева увидели в окно загоревшуюся припаркованную во дворе машину. Они немедленно вызвали пожарных. По указанному адресу уже через две минуты примчалось пожарные. Разгорающийся огонь под капотом автомобиля Ford Mondeo оперативно потушили,

Жители 18 улиц в Смоленске останутся без горячей воды Жильцы домов на 18 улицах Смоленска останутся без горячей воды до конца лета. Об этом сообщается в пресс-служба Смоленского филиала ПАО «Квадра». С 16 по 30 августа без горячей воды придётся жить смолянам по адресам: ул. Ленина, 9а,13а,15, 21, 23/8, 25 ул. Большая Советская,13, 15, 17/1, 25/19, 27/20, 29/1, 29а, 12/1, 16/17 ул. Козлова, 3,3а

Коронавирус подтвердился на 13 территориях Смоленской области Коронавирус обнаружили на 13 территориях Смоленской области за последние 24 часа, сообщает областной оперативный штаб. Всего за сутки зафиксированы 116 случаев заражения и восемь летальных случаев среди пациентов с новой инфекцией. Случаи заболевания коронавирусом подтвердили в Смоленске (+32), Смоленском районе (+12), Рудне (+1), Ярцево (+2), Сафоново (+10), Новодугино (+1), Гагарине (+8), Темкино (+3), Вязьме, (+14),

Более 187 тысяч жителей Смоленской области полностью вакцинировались от COVID-19 На территорию Смоленской области всего поступило более 287 000 доз вакцины от коронавируса. За минувшие сутки поступило еще 7650 доз. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. По состоянию на сегодня первым компонентом вакцины в регионе привили 236 387 человек. Завершили вакцинацию (привили вторым компонентом вакцины) 187 157 человек. Всего за сутки вакцинировали от коронавируса

В Смоленске на почти 2 месяца перекроют движение на нескольких улицах Движение на трех улицах – Коммунистической, Докучаева и Соболева – в Смоленске ограничат до октября 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Ограничения связаны с проведением реконструкции магистральных сетей. С 16 августа до 10 октября ограничение затронет участки от дома № 18 до дома № 13 на улице Коммунистической и в районе дома № 5 на