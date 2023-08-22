Собрание Российского общества «Знание» прошло в Брянске

В День Государственного Флага Российской Федерации в Брянске прошло собрание регионального отделения Российского общества «Знание». Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
В региональном правительстве состоялось общее собрание Брянского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». Мероприятие прошло в День Государственного Флага Российской Федерации. На собрании переизбрали руководство и совету общества. В нем принял участие губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня благодаря решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина общество «Знание» переживает настоящий подъем. Оно объединяет десятки тысяч представителей российской интеллигенции.
Главные задачи общества «Знание» — это популяризация науки, воспитание патриотизма у подрастающего поколения, пропаганда здорового образа жизни, укрепление межнационального единства, борьба с лженаукой и фальсификацией истории», – отметил Александр Богомаз.
Губернатор призвал представителей общества привлекать к сотрудничеству преподавателей вузов, исследователей и руководителей ведущих предприятий.
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