Брянские полицейские поздравили с Новым годом воспитанников социального приюта

2025, 24 декабря 11:28
Брянские полицейские поздравили с Новым годом воспитанников социального приюта
Брянские полицейские поздравили с Новым годом воспитанников социального приюта. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В преддверии Нового года правоохранители Брянской области побывали в гостях у воспитанников социального приюта Карачевского района. В нём живут дети в возрасте 4 — 15 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Поздравить ребят приехал начальник УМВД России по Брянской области Алексей Солдатов и начальник отдела по делам несовершеннолетних Наталья Музалевская. 

«Мы встречаемся уже не в первый раз, и при каждом визите мне приятно видеть, как вы становитесь самостоятельными и взрослыми», — отметил Алексей Владимирович.

Главный полицейский региона пожелал ребятам учиться добросовестно, а также счастья в Новом году. 

Полицейские вручили ребятам новогодние подарки. Мечты детей помог исполнить благотворительный фонд «Мирослава». Воспитанники приюта показали стражам порядка новогодними творческими номерами. 

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

