Ледовые дворцы в Брянской области будут работать в новогодние каникулы

2025, 23 декабря 09:45

Ледовые дворцы в Брянской области будут работать в новогодние каникулы. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне на оперативном совещании обсудили проведение праздничных мероприятий Брянской области. Глава региона уточнил, что в регионе продолжают действовать требований безопасности в условиях режима КТО и запрещено использовать пиротехнику.

На период зимних каникул в Брянской области запланировано свыше пяти тысяч мероприятий, в том числе фестивали и познавательно-развлекательные программы. С наступлением холодов в регионе откроют 83 хоккейных корта, 75 ледовых площадок и 267 лыжных трасс.

«Отдельно хочу обратиться к главам администраций: физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые дворцы — спортивные объекты есть в каждом муниципальном образовании, и они должны работать ежедневно, включая все дни зимних каникул!» – подчеркнул Александр Богомаз.