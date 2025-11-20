Город32

Митинг прошёл на мемориальном комплексе «Дулаг-142» в Брянске

2025, 20 ноября 16:08 События
Митинг прошёл на мемориальном комплексе «Дулаг-142» в Брянске
Источник фото

Митинг прошёл на мемориальном комплексе «Дулаг-142» в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

 

 

20 ноября на территории музейно-мемориального комплекса «Дулаг-142» прошёл памятный митинг. Мероприятие «Без срока давности» состоялось в рамках проведения II Международной научно-практической конференции «Геноцид советского народа. План рейха. Жестокие уроки истории».

У мемориала собрались чиновники, депутаты, сотрудники предприятий и неравнодушные жители. Литию о погибших совершил иерей Брянской Епархии Константин Васильев. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания.

Затем хормейстер Городского дворца культуры железнодорожников Илья Черняй исполнил песню «Журавли». В завершении собравшиеся возложили цветы к памятнику.

Читайте также
Где мы будем складывать мусор: брянские власти делают ставку на время
20 ноября 18:02
Где мы будем складывать мусор: брянские власти делают ставку на время
Последний поиск: как брянцы закрывают белые пятна войны
20 ноября 17:59
Последний поиск: как брянцы закрывают белые пятна войны
Замдиректора брянского департамента культуры участвует в заседании комиссии Госсовета РФ в сфере туризма
20 ноября 16:18
Замдиректора брянского департамента культуры участвует в заседании комиссии Госсовета РФ в сфере туризма
Суд оштрафовал подрядчика за мошенничество при ремонте дороги в Дятьково
20 ноября 12:18
Суд оштрафовал подрядчика за мошенничество при ремонте дороги в Дятьково

Новости регионов

Актуальные темы

Суды
Житель Астрахани за обман директора магазина в Почепе отправился в колонию
Общество
Парк «Олимпийский» реконструируют в Брянске
Образование
25 брянских школ получили знаки качества Рособрнадзора
ЖКХ
Брянск собирают по кусочкам: новая артерия свяжет все районы города
Лента новостей
Два беспилотника сбили военные ночью над Брянской областью

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Проектная исповедь» от «Ростелекома»: как найти решения ИТ-дилемм
«Проектная исповедь» от «Ростелекома»: как найти решения ИТ-дилемм

13 ноября состоится ежегодная онлайн-конференция от ИТ-команды «Ростелекома» «Проектная исповедь». В 2025 году она пройдет в формате интерактивного сериала-квеста «Разделение» и будет посвящена поиску решений в ситуациях, где нет единственно верного ответа.

Двухэтажный поезд начал курсировать между Брянском и Санкт-Петербургом
Двухэтажный поезд начал курсировать между Брянском и Санкт-Петербургом

Сегодня между Брянском и Санкт-Петербургом начал курсировать новый двухэтажный поезд №139/140 формирования АО «ФПК». По сравнению с одноэтажным составом количество мест увеличилось на 108. В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Брянской области Денис Амеличев, заместитель начальника Московской железной дороги Марат Шайдуллин и начальник Московского филиала АО «Федеральная пассажирская компания » Денис Тихонов.

Школьники лицея №1 Брянского района побывали в гостях в брянском филиале «Россети Центр»
Школьники лицея №1 Брянского района побывали в гостях в брянском филиале «Россети Центр»

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» организовали и провели для учащихся 8 класса МБОУ “Лицей №1 Брянского района” Брянской области профориентационную встречу.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика