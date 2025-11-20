Митинг прошёл на мемориальном комплексе «Дулаг-142» в Брянске
Митинг прошёл на мемориальном комплексе «Дулаг-142» в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
20 ноября на территории музейно-мемориального комплекса «Дулаг-142» прошёл памятный митинг. Мероприятие «Без срока давности» состоялось в рамках проведения II Международной научно-практической конференции «Геноцид советского народа. План рейха. Жестокие уроки истории».
У мемориала собрались чиновники, депутаты, сотрудники предприятий и неравнодушные жители. Литию о погибших совершил иерей Брянской Епархии Константин Васильев. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания.
Затем хормейстер Городского дворца культуры железнодорожников Илья Черняй исполнил песню «Журавли». В завершении собравшиеся возложили цветы к памятнику.