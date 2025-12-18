Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Почти 3000 тонны мусора вывезли рабочие с кладбищ Брянска за год

2025, 18 декабря 18:50
Почти 3000 тонны мусора вывезли рабочие с кладбищ Брянска за год. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

 

16  кладбищ работает на территории города Брянска. За порядком на них следят  работники специализированной похоронной службы. За 9 месяцев текущего года специалисты вывезли с кладбищ почти 3000 тонны мусора. Также рабочие регулярно ухаживали за кустарниками и косили траву. Особое внимание специалисты уделяли воинским захоронениям и братским могилам. 

За год учреждение купило три бункера для сбора отходов, газонокосилку и программный комплекс для учёта инвентаризации кладбищ.

