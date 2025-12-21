Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Новый Дворец зимних видов спорта открыли в Глинищево накануне

2025, 21 декабря 16:14
Новый Дворец зимних видов спорта открыли в Глинищево накануне
Новый дворец зимних видов спорта открыли в Глинищево накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

 

 

20 декабря в селе Глинищево в Брянском районе торжественно открыли дворец зимних видов спорта «Патриот». Новое спортивное учреждение носит имя Заслуженного мастера спорта и тренера СССР по футболу и хоккею Всеволода Боброва.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Александр Богомаз, внук прославленного спортсмена Станислав Александров, исполнительный директор Континентальной детской хоккейной лиги «Золотая шайба» Константин Маргольф и команда «Золотая шайба. Наставники», чиновники, депутаты, представители силовых ведомств и жители. Символический ключ директору ледового дворца Сергею Чайкову вручил директор подрядной организации ООО «Альянс» Дмитрий Леоничев.

«Сегодня открыли уже 15-й ледовый дворец в Брянской области — в селе Глинищево Брянского района. Дворец «Патриот» носит имя Всеволода Михайловича Боброва. На открытии присутствовал внук Всеволода Михайловича, Станислав Игоревич Александров, хоккеист, который играл не только в российском, но и в канадском хоккее. Он взял шефство над ледовым дворцом и заверил, что ребята, которые здесь будут заниматься, точно выиграют «Золотую шайбу», — подчеркнул Александр Богомаз.

Первыми на лёд нового дворца вышли команды правительства Брянской области и «Золотая шайба. Наставники». Первое вбрасывание шайбы сделал председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот. Победу со счётом 7:5 одержала команда Брянской области.

Ледовый дворец в Глинищево построен в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области»

