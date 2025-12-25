Зампредседателя Общественной палаты Брянской области получила Медаль «За заслуги перед обществом»

Зампредседателя Общественной палаты Брянской области получила Медаль «За заслуги перед обществом». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заседание Общественной палаты Брянской области прошло в Хрустальном зале правительства накануне. Там подвели итоги работы за 2025 год.

В заседании участвовали губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, чиновники, депутаты и члены Общественной палаты. С отчетом о деятельности Общественной палаты выступил председатель Валерий Родоманов.

«Общественное наблюдение за выборами стало неотъемлемой частью деятельности гражданского общества. Для организации этой деятельности в регионе Общественной палатой создан штаб по контролю и наблюдению за выборами. Структура штаба включает экспертную, мониторинговую, юридическую, информационную группы, а также группу по подготовке наблюдателей. С целью обучения наблюдателей на выборах 2025 года были проведены 34 обучающих семинара с выездом во все районы Брянской области. Подготовлены 3087 наблюдателей», – уточнил Валерий Родоманов.

Губернатор Александр Богомаз поблагодарил председателя за то, что палата стала надежным партнером для органов власти, социальных институтов и жителей.

«Выражаю глубокую признательность за деятельность по развитию гражданского общества. Со своей стороны Правительство Брянской области настроено на развитие конструктивного сотрудничества и готово оказывать Общественной палате необходимую помощь и поддержку!», – подчеркнул Александр Богомаз.

На заседании прошла церемония награждения. Медаль Общественной палаты Российской Федерации «За заслуги перед обществом» получила заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Екатерина Карпенко. Кроме того, на заседании подвели итоги областного конкурса «Общественное признание».