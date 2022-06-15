Состояние раненых при обстреле Займища стабильное

Медики оказывают шести пациентам необходимую помощь.

Шесть пострадавших в результате обстрела села Займище в Клинцах со стороны Украины находятся под наблюдением в районной больнице.

Как сообщает департамент здравоохранения Брянской области, всем им медики оказывают необходимую медицинскую помощь. По состоянию на 15 июня состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное и стабильное.