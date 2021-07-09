Сотрудники прокуратуры Унечского района помогли женщине отремонтировать балкон

Жительница города Унеча Брянской области не раз обращалась в управляющую компанию с просьбой обратить внимание на состояние балкона жилого дома, но все обращения игнорировались.

Тогда женщина написала заявление в прокуратуру на управляющую компанию ООО «Квартал».

Сотрудники ведомства провели проверку в доме заявительницы. Оказалось, что балкон и правда в ужасном состоянии: ограждение не окрашено, покрыто ржавчиной, бетонная плита вся в трещинах, имеет отслоение штукатурного слоя.

Чтобы восстановить права женщины, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

После всего, управляющая компания все-таки отремонтировала балкон.