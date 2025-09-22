Создатель стартовых ракетно-космических комплексов Алексей Варочко посетил выставку в брянской облдумы. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с выдающимся инженер-конструктором, создателем стартовых ракетно-космических комплексов Алексеем Варочко. Уроженец Унечского района и Почётный гражданин региона посетил фотовыставку «Хроники террора украинского неонацистского режима». Также конструктор и спикер осмотрели образцы вражеской техники, которую сбили военнослужащие, в том числе бойцы «БАРС — Брянск».

«Этот удивительный человек — настоящий пример беззаветного служения Родине. Его глубокая привязанность к родным местам, искренняя забота о развитии региона и неустанное стремление внести свой вклад в его процветание вызывают искреннее восхищение и уважение», — подчеркнул Валентин Суббот.