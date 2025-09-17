Спасатели жизней стали артистами: брянские доноры покорили соцсети
Станция переливания крови в Брянске удивила всех оригинальным поздравлением! К Дню освобождения города медики организовали съемки музыкального клипа, где доноры исполнили военную классику.
Для проекта взяли композицию «В лесу прифронтовом» — произведение с богатой историей. Стихи создал Михаил Исаковский еще в 1942-м, а музыку позже написал Матвей Блантер. Песня быстро стала народной и звучала везде — от окопов до заводских цехов.
Замысел получился очень точным: современные доноры, как герои военного времени, ежедневно совершают свой тихий подвиг. Видео уже обсуждают в городских пабликах, отмечая, что такие инициативы помогают молодежи прочувствовать связь с героическим прошлым. Память живет не в учебниках, а в таких вот живых проектах!
