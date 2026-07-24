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Спасенный чекистами памятник Дзержинскому храниться в управлении ФСБ в Брянске

2026, 24 июля 17:06
Спасенный чекистами памятник Дзержинскому храниться в управлении ФСБ в Брянске
Источник фото

Спасенный чекистами памятник Дзержинскому храниться в управлении ФСБ в Брянске. Об этом рассказали в издании «МК в Брянске».

 

20 июля 2026 года исполнилось 100 лет со дня смерти выдающегося советского государственного деятеля Феликса Эдмундовича Дзержинского. Бывший заместитель начальника управления ФСБ по Брянской области, полковник в отставке Николай Голосов рассказал изданию «МК в Брянске» историю спасения памятника первому руководителю ВЧК.

В начале 90-х региональное ведомство возглавил Анатолий Назаров.

«В один день, мне, как заместителю докладывают, что во двор управления заехал грузовик и необычным содержимым и попросили спуститься вниз. Выхожу во двор. Стоит машина с открытым тентом. Заглядываю внутрь, а оттуда на смотрит … огромная голова Дзержинского!» — вспоминает Николай Голосов.

Анатолий Назаров был в центральном управлении в Москве. В коридоре на привычном месте не увидел на постаменте мраморного бюста Дзержинского. Памятник отправили в подвал. А это было произведение искусства работы известного скульптора-монументалиста Евгения Вутечича. Он же создал «Родину-мать» в Сталинграде, «Воина-освободителя» в Берлине и «Перекуем мечи на орала» на входе в ООН. Руководитель брянского ФСБ пошёл к руководству и ему отдали бюст.

Памятник самого известного советского скульптора установили во внутреннем дворике управления в Брянске. Территорию вокруг облагородили: выложили стилизованную «кремлевскую стену» из красного кирпича и посадили голубые ели. Здесь принимали присягу молодые сотрудники и возлагали цветы. Теперь памятник перенесли в здание управления, чтобы сохранить белоснежный мрамор.

 

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