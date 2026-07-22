Брянские ветераны СВО завоевали пять медалей на всероссийском турнире

2026, 22 июля 09:39

Брянские ветераны СВО завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Чебоксарах прошли первые всероссийских физкультурных мероприятиях по лёгкой атлетике среди ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. За награды боролись 94 участника из 28 регионов.

Брянскую область представили три ветерана СВО. Первое место в прыжках в длину занял Артур Середюк. Он же стал бронзовым призёром в беге на 100 и 200 метров. Андрей Шевченко занял второе место метании копья и третье – толкании ядра.