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Брянские ветераны СВО завоевали пять медалей на всероссийском турнире

2026, 22 июля 09:39
Брянские ветераны СВО завоевали пять медалей на всероссийском турнире
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Брянские ветераны СВО завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Чебоксарах прошли первые всероссийских физкультурных мероприятиях по лёгкой атлетике среди ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. За награды боролись 94 участника из 28 регионов.

Брянскую область представили три ветерана СВО. Первое место в прыжках в длину занял Артур Середюк. Он же стал бронзовым призёром в беге на 100 и 200 метров. Андрей Шевченко занял второе место метании копья и третье – толкании ядра.

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