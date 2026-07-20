17-летнюю жительницу Тверской области брянский суд отправил в колонию

2026, 20 июля 11:11

17-летнюю жительницу Тверской области брянский суд отправил в колонию за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на распространение наркотических средств. На скамье подсудимых оказалась 17-летняя жительница Тверской области.

Несовершеннолетняя девушка вместе с 20-летними молодым человеком по заданию куратора в мессенджере приехали в город Смоленск. Из тайника они забрали 879 граммов запрещённых веществ.

Затем сообщники отправились в город Унечу Брянской области. 13 и 14 сентября 2025 они сделали несколько закладок с наркотиком, расфасованным меньшими объемами.

Полицейские задержали криминальный дуэт. Запрещённые вещества стражи порядка изъяли.

Суд отправил виновную на 4 года и 4 месяца в воспитательную колонию.