Спектакль для подопечных фонда «Защитники Отечества» прошёл в брянском театре

Спектакль для ста юных подопечных фонда «Защитники Отечества» прошёл в брянском театре драмы. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Брянском театре драмы имени Толстого прошло культурное мероприятие для почти ста подопечных регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Перед ребятами выступили сотрудники ярославского отделения Сбербанка. Они показали спектакль «Маша и Витя против диких гитар».