Спикер Брянской думы поучаствовал в митинге в Курске

Спикер Брянской областной думы Валентин Суббот поучаствовал в митинге в честь 80-летия Победы в Курской битве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Курске проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Курской битве. в В парке «Патриот» на мемориальном комплексе «Неизвестному Солдату Курской земли» прошел митинг. Почтить подвиг советских воинов здесь собрались более 40 делегаций из регионов России и зарубежья, ветераны и жители. Цветы к Вечному огню возложил и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.
23 августа 80 лет назад закончилась Курская битва, продлившаяся 50 дней и ночей. В ней участвовали около четырех миллионов человек. С этого события началось победное наступление советских войск на Берлин.
«Этот год знаменательный для наших регионов. Мы отмечаем 80-летие Курской битвы — легендарной победы в судьбоносном сражении Великой Отечественной войны. Приближается и 80-я годовщина освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков. Вражеская стальная армада оказалась бессильна перед мужеством, силой духа, стойкостью и отвагой наших бойцов», — отметил председатель регионального парламента.
В честь 80-й годовщины Победы в Курской битве открыли мемориальный комплекс в Поныровском районе. Делегации на Поезде Победы прибыли в Поныри, где была торжественно открыта железнодорожная станция после реконструкции.
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