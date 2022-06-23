Спорткомплекс под открытым небом в Фокино построят в сентябре

На работы потратят 29 млн рублей.

Современный открытый комплекс спортивных площадок в городе Фокино построят к сентябрю. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Строительство комплекса начали в мае этого года по инициативе жителей. В него войдёт мини-футбольное поле, хоккейный корт с универсальными площадками для игры в баскетбол, волейбол и гандбол. Территорию рядом благоустроят. Там сделают дорожки, поставят скамейки и освещение.

Подрядчик уже сделал песчаную основу под хоккейный корт и щебёночную – под футбольное поле, установил поребрик и мачты освещения. Также рабочие благоустраивают территорию.

Открыть объект планируют в сентябре этого года. Стоимость проекта — 29 млн рублей.