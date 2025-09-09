Новый спорткомплекс с бассейном построят в Трубчевске до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Трубчевске продолжается строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. Деньги на деньги выделили из областного бюджета.

Подрядчик уже почти завершил установку металлического каркаса здания. В процессе – установка колонн и панелей перекрытия. Также рабочие проводят систему отопления. Уже готова котельная. Со следующей неделе специалисты начнут установку сэндвич-панелей на фасад и металла на крышу, а также займутся благоустройством территории.

Спортивный объект достроят до конца года.