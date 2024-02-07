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Спортсмены помогают с уборкой в новом детском садике Брянска

2024, 07 февраля 17:26 Общество
Спортсмены помогают с уборкой в новом детском садике Брянска
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Спортсмены помогают с генеральной уборкой в новом детском садике «Жар-птица» в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

Новый детский сад «Жар-птица» в областном центре готовится к открытию. Подрядчик заканчивает пусконаладочные работы, подключение технологически сложного оборудования и благоустройство территории. А с генеральной уборкой помещений рабочим помогают спортсмены. Около полусотни педагогов и воспитанников спортивных школ Брянска оттирают строительную пыль и расставляют мебель.

«Опустить, подвинуть, разнести — мы спортсменам и коллегам-учителям очень благодарны. Хочу сказать, что первый корпус сейчас нас очень выручает, ведь там хранится постельное белье и игрушки. Всё это сюда из-за строительной пыли не перевезти», — рассказала заведующая детским садом «Жар-птица» Светлана Рыжанкова.

Второй детский сад по улице Флотской рассчитан на 280 мест. На его строительство потратили более 311 млн рублей.

 

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