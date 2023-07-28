Стадион «Камвольщик» в Брянске почти готов к открытию после ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

На стадионе «Камвольщик» в Бежицком районе Брянска завершается ремонт. Сотрудники дорожного управления города Брянска уже привели в порядок трибуны, ливневую канализацию, забор и калитки. На лестнице главной входной группы уложили плитку.

Теперь рабочие устанавливают флагштоки, делают контейнерную площадку и благоустраивают территорию.

«Раньше мы гуляли за пределами стадиона, но теперь на новом резиновом покрытии это делать гораздо приятнее. Я занимаюсь скандинавской ходьбой, новый стадион для этого как раз кстати. Вижу, что последняя бригада работает оперативно и слаженно, очень ждем открытия обновленного «Камвольщика», — говорит местная жительница Нина Фирсова.

О дате официального открытия стадиона в администрации пока не сообщили.