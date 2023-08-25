Стеченский Дом культуры отремонтируют в Погарском районе за 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках нацпроекта «Культура» в Погарском районе в этом году капитально отремонтируют Стеченский сельский Дом культуры. Подрядчик сделает крышу и фасад, вставит новые окна и двери, заменит электропроводку. А во всех помещения специалисты сделают отделку.

На ремонт из бюджетов разного уровня выделено 15,2 млн рублей. Обновленный ДК распахнет свои двери для сельчан в октябре текущего года.

За последние три года в Брянской области обновили 17 сельских Домов культуры.