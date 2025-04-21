Столовую с пишеблоком строят в Мглинской школе №1

Столовую с пишеблоком модернизируют в Мглинской школе №1. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Мглинской школе №1 идет капитальный ремонт столовой с пищеблоком. Ход работ проверил губернатор региона Александр Богомаз.

«Было принято решение о дополнительном выделении средств из областного бюджета на ремонт и модернизацию пищеблока школы, который располагается в отдельном здании, чтобы полностью обновить и модернизировать учебное заведение, создать современные и комфортные условия для учеников и педагогов», – уточнил Александр Богомаз.

Подрядчик в настоящее время занимается монтажом вентиляции, облицовкой здания и внутренней отделкой. Пищеблок рассчитан на 150 детей. Основной вход будет расположен в здании существующей школы. Со зданием начальной школы, столовую соединяет галерея.

В ближайшее время строители займутся благоустройством территории.