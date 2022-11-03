Студентка из Брянской области победила на чемпионате «Абилимпикс»

Студентка из Брянской области вернулась с бронзовой наградой с Национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» завершился в Москве. Мероприятие проходило четыре дня в Выставочном центре «Гостиный двор» и площадках образовательных организаций Москвы.

На чемпионат приехали 1077 участников из 78 субъектов России. В 40 компетенциях соревновались 392 школьника, 394 студентов и 291 специалист. 707 конкурсантов заняли призовые места.

Брянскую область в «Абилимпиксе» представили три участника. Бронзовым призёром стала студентка Брянского техникума индустрии сервиса.

«Я принимала участие в компетенции «Визаж». При выполнении конкурсного задания были небольшие трудности, связанные с волнением, но я их успешно преодолела. Национальный чемпионат подарил мне невероятные эмоции», – поделилась впечатлениями Екатерина Федоренко.

Победители Национального чемпионата получат именные денежные сертификаты на приобретение технических средств реабилитации или оплату дополнительного образования.