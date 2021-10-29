Студентов БГУ переводят на дистанционное обучение

Учебный процесс продолжится во время локдауна.

Студентов Брянского государственного университета имени академика Петрова переводят на дистанционное обучение на время локдауна.

30 октября, 1, 2, 3 и 6 ноября студенты очной, очно-заочной и заочной форм обучения будут учиться в соответствии с расписанием с использованием ресурсов электронной системы обучения вуза и дистанционных образовательных технологий. 4 и 5 ноября занятий не будет.

Руководство БГУ призвало сотрудников и студентов пройти вакцинацию для формирования коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19.