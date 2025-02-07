Студенты побывали на экскурсии в Брянской областной думе

Студенты инженерно-технологического колледжа побывали на экскурсии в Брянской областной думе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянской областной Думе прошла экскурсия для студентов многопрофильного колледжа инженерно-технологического университета. С молодежью встретился заместитель председателя комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту, руководитель регионального отделения общественной организации «Ветераны боевых действий России» Вячеслав Губанов. Он рассказал подросткам о становлении парламентаризма в Брянской области, работе законодательного органа и законотворческой деятельности. Также депутат обсудил со студентами значение специальной военной операции, поговорили о подвигах советских и российских бойцов.

После беседы подростки побывали на экскурсии в музее парламента.