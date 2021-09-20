Суд оправдал брянца, убившего покупателя магазина

Оправдательный приговор вынесен на основании решения присяжных.
Брянский областной суд вынес оправдательный приговор по делу об убийстве в поселке Путевка Брянского района.
Как сообщает облсуд, в поселковом магазине поссорились двое покупателей. Одни из них напал на второго с ножом и пригрозил убийством. Конфликт продолжился дракой на крыльце магазина. Вооруженного обидчика брянец бил кулаками до тех пор, пока тот не перестал двигаться. На следующий день он умер в больнице.
В марте 2020 года Брянский районный суд на основании вердикта присяжных заседателей оправдал убийцу. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Затем Первый кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.
В июне 2021 года Брянский районный суд вновь вынес оправдательный приговор на основании решения присяжных. Прокуратура потребовала привлечь жителя Путевки к ответственности, однако 17 сентября Брянский областной суд апелляцию не удовлетворил.
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