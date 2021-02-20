Суд запретил работу ТРЦ Тимошковых в Брянске

С предпринимателя взыскали деньги за проведение экспертизы.

В Брянске вступило в силу решение Советского районного суда о запрете эксплуатации здания ТРЦ Тимошковых.

Апелляцию собственников ТРЦ Тимошковых и третьих лиц рассмотрел Брянский областной суд. Напомним, 10 августа 2020 года Советский районный суд запретил эксплуатацию основного здания и пристройки торгово-развлекательного центра по улице Красноармейской до получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

С одного из владельцев Советский суд взыскал 384 тысячи рублей в пользу Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета за проведение экспертизы.

Как сообщили в Брянском областном суде, апелляция предпринимателей и третьих лиц не удовлетворена.