Суземскую школу отремонтируют до конца года

В Суземской школе № 2 подрядчик закончит капитальный ремонт до конца года. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В Суземской школе № 2 имени Денисова идёт капитальный ремонт. Закончить его должны в конце года. И подрядчик уже сделал большой объем работ.
«Школа большая, светлая, красивая, с историей и хорошими традициями. Она воспитала уважаемых людей, носит имя генерал-майора авиации Владимира Игнатьевича Денисова. И сегодня, во время специальной военной операции, выпускники школы — два офицера и четыре солдата — отдали жизни за свободу и независимость нашей страны. Я уверен в том, что, когда мы сделаем этот ремонт, создадим условия детям, вырастет еще не одно поколение достойных наследников трудовых и ратных подвигов», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
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