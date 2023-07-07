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Суземскую школу отремонтируют до конца года

2023, 07 июля 08:31 Общество
Суземскую школу отремонтируют до конца года
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В Суземской школе № 2 подрядчик закончит капитальный ремонт до конца года. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

В Суземской школе № 2 имени Денисова идёт капитальный ремонт. Закончить его должны в конце года. И подрядчик уже сделал большой объем работ.

«Школа большая, светлая, красивая, с историей и хорошими традициями. Она воспитала уважаемых людей, носит имя генерал-майора авиации Владимира Игнатьевича Денисова. И сегодня, во время специальной военной операции, выпускники школы — два офицера и четыре солдата — отдали жизни за свободу и независимость нашей страны. Я уверен в том, что, когда мы сделаем этот ремонт, создадим условия детям, вырастет еще не одно поколение достойных наследников трудовых и ратных подвигов», – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

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