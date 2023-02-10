Свайное поле готово под новым садом в Брянске

Подрядчик полностью забил свайное поле под фундамент нового детского сада в областном центре. Об этом сообщили в городской администрации.

Глава администрации Брянска Александр Макаров проверил ход строительств нового десткого сада на улице Флотской в Бежицком районе областного центра. В прошлый визит он потребовал от подрядчика «Арэн-стройцентр» не допускать простоя.

Представитель строительной фирмы отчитался, что свайное поле забито в полном объёме и завершаются работы по устройству ростверка. 70% фундаментных блоков и все сопутствующие материалы для устройства каркасов уже привезли на площадку.

Сад рассчитан на 280 мест. Он обойдётся в 311 млн рублей. Открыть его планируют в декабре 2023 года.