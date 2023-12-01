Священник брянского храма передал посылки военным в зоне СВО

Священник брянского храма передал посылки и письма военным в приграничной зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.

Клирик храма Рождества Пресв­ятой Богородицы Брянска иерей Конст­антин Васильев посет­ил военнослужащих в приграничной зоне спецоперации. Он привёз средства связи, медикаменты, строительные матери­алы и инструменты, теплые вещи, одеяла и продукты. Кроме того, священник передал письма и рисунки детей Брянска.

Иерей совершил Таинства Исповеди и Причастия военнослужащих, а также отслужил молебен о даровании победы русскому воинству.

Кроме того, Константин Вас­ильев поделился с военными знаниями, полу­ченными им на сборах военного духо­венства на полигон­е в Подмосковье. Он рассказал о тактической медицине, поведении при артоб­стреле и при атаке беспилотника.