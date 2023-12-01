Священник брянского храма передал посылки военным в зоне СВО

Священник брянского храма передал посылки и письма военным в приграничной зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.
Клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы Брянска иерей Константин Васильев посетил военнослужащих в приграничной зоне спецоперации. Он привёз средства связи, медикаменты, строительные материалы и инструменты, теплые вещи, одеяла и продукты. Кроме того, священник передал письма и рисунки детей Брянска.
Иерей совершил Таинства Исповеди и Причастия военнослужащих, а также отслужил молебен о даровании победы русскому воинству.
Кроме того, Константин Васильев поделился с военными знаниями, полученными им на сборах военного духовенства на полигоне в Подмосковье. Он рассказал о тактической медицине, поведении при артобстреле и при атаке беспилотника.
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