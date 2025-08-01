Священники и прихожане брянских храмов передали гуманитарную помощь военным. Об этом сообщили в пресс-службе региональной епархии.

Священники и прихожане брянских храмов регулярно оказывают поддержку военнослужащим. Так, настоятель Свято-Троицкого мужского монастыря города Севска иеромонах Иоанн передали дрова для группировки «Брянск». Руководитель военного отдела Брянской епархии иерей Константин Васильев вместе с наместником Свенской обители игуменом Тихоном посетили подразделение группировки «Север». Они привезли пиломатериалы для строительства блиндажей и взводно-опорных пунктов. Кроме того, военным передали продукты и сладости.

А священнослужители Суземского благочиния передали на фронт собранные прихожанами храма полотенца. А жительницы посёлка приготовили для военнослужащих угощения.