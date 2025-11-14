Свыше 7000 тысяч жителей занимаются спортом в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании при заместителе главы городской администрации Игоре Чубчикове обсудили развитие спорта в Брянске. О ситуации доложил председатель комитета по физической культуре и спорту Александр Погорелов. Так, около 7 000 человек тренируются в 39 видах спорта в 13 спортивных учреждениях. В их числе – 338 кандидатов в мастера спорта, 70 мастеров и 16 мастеров международного класса.

«В Брянске сегодня действует 32 значимых спортивных объекта: пять стадионов с трибунами, три плавательных бассейна. Принимают любителей здорового образа жизни Дворец единоборств им. Артема Осипенко, футбольный и легкоатлетические манежи, две лыжные базы и горнолыжный центр, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, пять дворцов спорта и ещё ряд спортивных сооружений», — уточнил Александр Погорелов.

В 2025 году в Фокинском районе открыли Дворец зимних видов. Также завершилась реконструкция стадион имени Брянских партизан. На инвентарь и оборудования из бюджета потратили почти 11 млн рублей. Тренерам же покупают квартиры.