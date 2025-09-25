Свыше двух километров улицы Менжинского ремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Менжинского в Фокинском районе Брянска. 2,3 километра дороги обновляет подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты уже построили ливневую канализацию. С друх сторон проезжей части рабочие построили новые тротуары. В районе спорткомплекса «Спартак» подрядчик уже уложил финишный слой асфальта на дороге и тротуарах.