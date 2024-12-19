Свыше полутора тысяч километров проезжей части очистили от снега в Брянской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Коммунальные службы продолжают устранять последствия снегопада в Брянской области. За минувшие сутки на дорогах регионального и межмуниципального значения работали 155 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники.

Специалисты очистили от снега более 1,5 тысяч километров проезжей части и свыше 1,2 тысяч километров обочин. Кроме того, более 2,5 тысяч километров автодорог рабочие обработали против наледи. На это потратили более трёх тысяч тонн песко-соляной смеси.