Свыше шести километров дороги обновит подрядчик в Злынковском районе за два года. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Злынковском районе стартовал капитальный ремонт трассы Злынка-Лысые-Карпиловка. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» за два года обновит 6,6 километров дороги.

Специалисты используют технологию холодная регенерация. Старое покрытие переработают, добавят укрепляющий состав и уложат заново. Также специалисты отремонтируют водопропускные трубы, укрепят обочины, обновят остановочные и посадочные площадки. Для пассажиров автобусов по этом участке появится новый автопавильон. Кроме того рабочие обустроят новое барьерное ограждение. В завершении на трассе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».