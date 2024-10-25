Свыше трёх километров трассы отремонтировали по нацпроекту в Стародубском округе

Свыше трёх километров трассы Стародуб – Новые Ивайтёнки отремонтировали специалисты по нацпроекту в Стародубском округе. об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Стародубском муниципальном округе завершился капремонт трассы Стародуб – Новые Ивайтёнки. 3,2 километра дороги в порядок привела подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».
Специалисты сделали новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтировали съезды, водопропускные трубы и укрепили обочины. Также на трассе появились новые остановочные площадки и обустроили тротуары. А для отведения воды с проезжей части на дороге рабочие установили водосбросные лотки. В завершении на этом участке поставили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.
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