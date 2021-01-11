Таксист из Клинцов пожаловался на домогательства пьяных пассажирок

Водитель отмечает, что к концу затяжных праздников некоторые жительницы Клинцов вели себя в машине неадекватно.

Водитель такси из Клинцов возмутился сексуальными домогательствами некоторых пассажирок. По его словам, пьяные женщины в салоне порой ведут себя неадекватно, а к концу затяжных новогодне-рожденственских выходных такие случаи участились.

Как написал он в клинцовском паблике во ВКонтакте, некоторые пассажирки, будучи подшофе, пытались во время движения расстегнуть ему штаны, были такие же прецеденты и с его коллегами. Не остановливал пассажирок от неадекватных поступков и тот факт, что многие из них были явно замужем.

Комментаторы поста разделились на три лагеря. Одни отнеслись к публикации со скепсисом и юмором, другие встали на защиту женщин, а третьи призвали мужей лучше контролировать собственных жен.