Территорию вокруг брянского ДК благоустроили по инициативе жителей
Территорию вокруг брянского ДК Кравцова благоустроили за 2,5 миллиона рублей по программе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в городской администрации.
Перед городским Дворцом культуры имени Кравцова в Брянске благоустроили территории. Обновление провели по программе «Инициативное бюджетирование».
Вокруг здания — с виду невесомое железное ограждение. У входа появилась велопарковка. На квадратной клумбе перед зданием подрядчик уложил лавки-настилы. А сотрудники ДК высадили в неё цветы. Вокруг поставили современные скамейки с урнами.
Благоустройство обошлось в 2,5 млн. рублей.
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