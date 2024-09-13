Территорию вокруг брянского ДК благоустроили по инициативе жителей

Территорию вокруг брянского ДК Кравцова благоустроили за 2,5 миллиона рублей по программе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в городской администрации.

Перед городским Дворцом культуры имени Кравцова в Брянске благоустроили территории. Обновление провели по программе «Инициативное бюджетирование».

Вокруг здания — с виду невесомое железное ограждение. У входа появилась велопарковка. На квадратной клумбе перед зданием подрядчик уложил лавки-настилы. А сотрудники ДК высадили в неё цветы. Вокруг поставили современные скамейки с урнами.

Благоустройство обошлось в 2,5 млн. рублей.