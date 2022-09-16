«Точки роста» открыли в 80 брянских школах

Образовательные центры в 2022 году открылись в 80 образовательных организациях Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» открывают в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». С начала года они появились в 80 брянских школах. Всего их в регионе – 199.

Центры «Точка роста» – это современно оборудованные кабинеты физики, химии, биологии. Там есть приборы, макеты, препараты, микроскопы, конструкторы для проведения опытов, настоящие цифровые лаборатории, оборудование для занятий по робототехнике и программированию.

Под руководством педагогов ребята занимаются исследовательской работой, ставят опыты и готовиться к экзаменам с практической частью.