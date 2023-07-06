«Точку роста» откроют в Городецкой школе Трубчевского района

Центр образования «Точка роста» откроется в Городецкой школе Трубчевского района. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграмм-канале.
В Трубческом районе ремонтируют Городецкую среднюю школу. Здание было построено в 1967 году.
«В рамках капремонта в здании перекроют кровлю, заменят все коммуникации, отслужившие свой век, отремонтируют и оснастят всем необходимым классные комнаты и другие помещения. Уже заменили системы водоснабжения, отопления, освещения, отремонтированы классы, спортзал, пищеблок, оборудованы современные санузлы. На втором этаже завершаются отделочные работы. Закуплена новая мебель, спортинвентарь, учебники», – уточнила Александр Богомаз.
Также в школе откроют Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». А во дворе учебного заведения появится спортплощадка.
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