Торговавший пивом вместе газет ларёк демонтировали в Брянске

Ларёк, торговавший пивом и сигаретами вместе газет, демонтировали на проспекте Ленина в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

5 августа в киоск на проспекте Ленина,6 в Брянске с проверкой пришли сотрудники администрации во главе с руководителем Советской районной администрации Денисом Семёновым. По условиям аукциона предприниматель должен был продавать газеты и журналы. Но почти пять лет бизнесмен торговал здесь пивом, чипсами, сигаретами, а также дешёвым спиртовым лосьоном. Последний пользовался особой популярностью у покупателей: пустые флаконы от дешёвого алкоголя разбросаны вокруг киоска.

«За нарушение правил осуществления торговой деятельности предприниматель неоднократно привлекался к административной ответственности. Эти факты периодически выявляли сотрудники Советской районной администрации, полиции, управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области. Наконец-то многолетняя эпопея завершилась, и мы смогли навести порядок», — уточнил руководитель Советской районной администрации Денис Семёнов.

В феврале 2022 года действия паспорта торгового объекта прекратил суд. Предприниматель прошёл через три судебные инстанции, продолжая незаконную торговлю. Но правда восторжествовала и ларёк демонтировали.

Это не первый и не последний факт нарушения закона бизнесменом. В прошлом году убрали его киоск на проспекте Станке Димитрова. Там также вместо прессы, продавали алкоголь и табак. Ещё по трём объектам — на улицах Дуки, Октябрьской и проспекте Станке Димитрова – администрация города судится с предпринимателем. Там торгуют шаурмой вместо печатной продукции.